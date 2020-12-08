وزير الخارجية: التوافق المصري الفرنسي قائم حول الأزمة الليبية

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مدى التوافق القائم بين الجانبين المصري والفرنسي، بخصوص الأزمة الليبية، وذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن التوافق في هذا الملف قائم ومبني على التنسيق المستمر بين الجانبين على مختلف المستويات والأجهزة المختلفة، سواء كان وزارة الدفاع أو غيرها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك رؤية مشتركة حول أهمية استقرار ليبيا، والتوصل إلى حل توافقي "ليبي- ليبي" يحافظ على مؤسسات الدولة، ويزيل التواجد الأجنبي من الأراضي الليبية، ويُعيد ليبيا إلى شعبها، ويحافظ على استقرارها ووحده أراضيها.

وانعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم، جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه على هامش القمة، التي جاءت بدعوة من الجانب الفرنسي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

وتتضمن الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.