وزير الخارجية يكشف المناقشات الفرنسية المصرية حول ملف حقوق الإنسان

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن المساحة الذي استغرقها ملف حقوق الإنسان خلال المفاوضات المصرية الفرنسية اليوم، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر" إن مساحة مناقشة ملف حقوق الإنسان لم تكن بحجم الاهتمام الإعلامي للمؤتمر الصحفي، ويتم دائما تناول أوضاع حقوق الإنسان ومشاغل الطرفين.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه لم تكن هناك مشاغل فرنسية فقط، بل مشاغل مصرية أيضًا، وهذا جاء واضحًا خلال ما ألقاه الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي واهتمامه بملفات مثل نمو التفرقة العنصرية والإسلاموفوبيا، وبعض المظاهر التي لا تتسق مع حقوق الإنسان والحريات.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بوضوع عن منظور الدولة المصرية تجاه حقوق الإنسان وعن العمل الأهلي وإسهاماته في تطور المجتمع المصري، واتجاه الدولة تجاه شعبها وتجاه مواطنيها برعاية حقوقهم رعاية كاملة من منطلق المسؤولية ومن منطلق الانتماء لهذا الشعب العظيم.