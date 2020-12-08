شكري: العلاقات المصرية الفرنسية يتم تطويرها على مدى 7 سنوات ماضية

رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على ما ردده البعض بأن الاستقبال الفرنسي الحافل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، يأتي بسبب شراء مصر الأسلحة من باريس، فقال "ده حتى لا يرتقي إلى تبسيط مخل، ده خروج تمامًا عن أي سياق".

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن العلاقات المصرية- الفرنسية يتم تطويرها على مدى 7 سنوات ماضية على أرضية من المصالح المشتركة والعمل المتدرج للارتقاء بالعلاقة حتى وصلت العلاقات بين البلدين إلى استراتيجية كاملة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الجانب الفرنسي يحرص على هذه العلاقات كونها تصب في مصلحته وتصب نحو استقرار شرق المتوسط واستقرار الضفة الشمالية للبحر المتوسط، وبالتالي هناك مصالح فرنسية ومصالح مصرية متوافقة مع بعضها البعض.

وأوضح أن هناك حرصا من الجانبين المصري والفرنسي على تعزيز العلاقة فيما بينهما كونها الوسيلة للحفاظ على هذه المصالح وتدعيمها وهي كلها مصالح تصب في مصلحة الاستقرار وتدعيم أواصل السلام ومنع الصراعات واستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب تطورات ومشاحنات عديدة في بؤر عديدة تتسم بعدم الاستقرار ونفاذ الإرهاب إليها كل ومقاومة كل هذه التحديات والتصدي لها هو الذي يؤسس لهذه العلاقة الاستراتيجية ويجعل الجانبين حريصين عليها.