مصرع وإصابة 20 شخصا في ثلاثة حوادث بطرق البحر الأحمر

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 17 آخرين، اليوم، في حوادث مرورية بطرق "الغردقة - رأس غارب" و"سفاجا - القصير" و "مرسى علم - الشيخ الشاذلي" بمحافظة البحر الأحمر وجرى تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت جهات التحقيق.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا صباح اليوم، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة" وجرى الدفع بسيارة إسعاف وتبين إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

و لقى شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة "ربع نقل" بطريق "القصير - سفاجا" الساحلي، جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع "م.م.ع" 25 عامًا وإصابة خمسة آخرين وتم نقل المصابين لمستشفى القصير لتلقي العلاج اللازم، وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالحادث.

كما لقيت سيدتان مصرعهما بالأمس، وأصيب 10 آخرين بينهم 3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" بالكيلو 45 بطريق "الشيخ الشاذلي" بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بـثلاث سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج، فيما تم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى.