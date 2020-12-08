فنادق الغردقة تستعد للاحتفال برأس السنة

رفعت فنادق الغردقة شعار الاحتفال بالكريسماس بدون كورونا في عام استثنائي وسط غياب مؤكد للسائحين من دول روسيا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا، وحضور ضعيف من السائحين من أوكرانيا وصربيا وبيلاروس والمجر ورومانيا، وذلك تزامنا مع الخوف الذي ينتاب العالم من الموجة الثانية لفيروس كورونا وقرارات التي اتخذتها بعض الدول بالإغلاق الكلي والجزئي وتوقف حركة الطيران الخارجي من عدة دول أجنبية.

ورفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الكريسماس، حيث بدأت الجهات الأمنية التشديد في إجراءاتها ووضعت كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية والشوارع الرئيسية والميادين واستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات وتشديد الإجراءات على الكمائن الحدودية وتفتيش السيارات والأفراد والحافلات باستخدام الكلاب البوليسية المدربة وانتشار الأجهزة بالمطارات، بالإضافة إلى التمركزات الثابتة والمتحركة.

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن احتفالات الكريسماس هذا العام لم تشهده الفنادق من قبل نظرا لمخاوف الدول المصدرة للأسواق السياحية من فيروس كورونا المستجد وقرارات الغلق التي اتخذتها بعض الدول وتوقف حركة الطيران.

ولفت إلى أن تخوف العالم من كورونا أثر على عدد السائحين الوافدين إلى المدن المصرية، خاصة الأسواق السياحية التي كانت تأتي بإعداد كبيرة مثل ألمانيا وروسيا وفرنسا وإنجلترا، ما سيؤثر على احتفالات الكريسماس التي ستقتصر على عدد محدود من الفنادق لانخفاض نسبة الإشغالات بها والتي لا تتعدى 10% في احتفالات هذا العام.

وكشف أن القطاع السياحي أصيب بعقم سياحي وأثر بالركود على المتاحف والمزارات والبازارات السياحية والاحتفالات بالشوارع والميادين التي كانت تشهدها المدن السياحية في كل عام، مشيرا إلى أن الاحتفالات ستقتصر هذا العام على السائحين الأجانب من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا وبولندا بينما نفتقد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا.