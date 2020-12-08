مؤتمر هام لوزيرة الصحة بعد قليل

تعقد كلا من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط مؤتمران، اليوم، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الصحة مؤتمرًا، بعد قليل، برأسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة العلمية لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا، في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للرد على أسئلة الاطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد.

وفي سياق متصل، تعقد منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط مؤتمرًا صحفيًا حول البعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة لجائحة "كوفيد -19" على الصعيد الوطني.

ومن المقرر، أنَّ يحضر الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الصحية الإقليميالدكتور إيفان هوتن مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنَّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أنَّ إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالة تمّ شفاؤها، و6790 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.