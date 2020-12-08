"سمسم وكمون وفول" للبيع في مزاد علني بجمارك دمياط غدا

تستعد الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط التابعة لمصلحة الجمنارك المصرية غدا لعقد جلسة مزاد علني "مزايدة محدودة" للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة.

ويقام المزاد الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادتين رقمي 66 و67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 لبيع عدد 7 "لوط"، طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

وأوضحت الجمارك في بيان تفاصيل اللوط الأول الذي يشمل كمون حب منشأ الهند بوزن 26 طن و83 كيلو جرام بينما اللوط الثاني عبارة عن 1900 شيكارة سمسم أبيض خام غير مقشور منشأ السودان بوزن 95 طن و190 كيلو جرام في حين اللوط الثالث عبارة عن 1850 شيكارة سمسم أحمر خام غير مقشور منشأ السودان بوزن 92 طن و685 كيلو جرام.

أما اللوط الرابع عبارة عن فول صحيح صب منشأ أستراليا بوزن 245 طن و700 كيلو جرام، واللوط الخامس عبارة عن 2200 كرتونة بكل منها 24 عبوة ذرة حلوة محضرة بداخل محلول سكرى بوزن العبوة 380 جرام منشأ سوريا، والسادس عبارة عن 1855 عبوات معدنية فارغة سهلة الفتح فارغة البعض بغطاء والآخر بدون غطاء، واللوط السابع عبارة عن بيتموس غير مخصب منشأ ليتوانيا بوزن 900 كيلو جرام.

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط.

شروط دخول المزاد

1- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.

2- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.

3- سداد 100 ألف جنية تأمين المزاد.

4- ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصري.

5- حضور المزاد شخصي أو بتوكيل موثق.

6- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.

7- البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

8- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.