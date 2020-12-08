رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بهزيمة كورونا ويدعو للالتزام بالقيود

رحب رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ببدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بالمملكة المتحدة ويتعهد بهزيمة الفيروس بالتعاون مع الأطباء والعلماء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

ودعا جونسون البريطانيين إلى الالتزام المستمر بالقيود المفروضة لمنع تفشي كورونا.

فيما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، "نتوقع استقبال ملايين الجرعات من لقاح فايزر بحلول نهاية العام".

فيما توقع مسؤول لجنة اللقاحات في بريطانيا إقرار استخدام لقاح شركة استرازينكا ضد كورونا.

وانطلقت اليوم الثلاثاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا، بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح فايزر، وإجراء آخر استعداداتها، في أسبوع حاسم في مواجهة جائحة كورونا.

وتلقى 90 شخصا لقاح كورونا في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم، وتبدأ نحو 70 مستشفى عمليات التطعيم اليوم.