أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء

أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسًا للوزراء، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأصدَر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قرارًا أول أمس، بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والوزراء، مع استمرارهم في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

وكان الأمير نواف الأحمد، استقبل في قصر بيان، الأحد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع إليه استقالة الحكومة، قائلًا: "لقد أشرفت الحكومة على إجراء الانتخابات العامة لمجلس الأمة الجديد، وحرصت رغم ما يمر به العالم أجمع والكويت الغالية جزء منه في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، وما يتطلبه ذلك من إجراءات واحتياطات صحية بالغة الجدية أن تجرى هذه الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحيادية تامة وبمشاركة الجميع، فجرت بحمد الله بكل حرية، وأعلنت نتائجها التي تعد التعبير الصادق عن إرادة الأمة إعلاء للدستور وتحقيقا للديمقراطية الحقة".

وتابع: "حرصنا على أداء الأمانة التي حملنا إياها بكل إخلاص وتجرد، ونحن على أعتاب فصل تشريعي جديد لمجلس الأمة، وما يتطلبه من بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري إعمالا لأحكام المادة 57 من الدستور، التي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

وأضاف: "أرفع استقالتي واستقالة زملائي الوزراء، رهن تصرفكم، لقبولها واتخاذ ما ترونه، شاكرا ما لقيناه جميعا منكم في عملنا من الدعم والتأييد".

يُشار إلى أنَّ أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدَر أول أمس أول مرسومًا أميريًا، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، يوم 15 ديسمبر الجاري.

وبعد ماراثون انتخابي طويل، أسدل الستار على انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في عرس ديمقراطي جديد شهدته البلاد منذ الساعة الثامنة من صباح السبت، وحتى الساعات الأولى من فجر الأحد.