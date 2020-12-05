رسائل من أمير الكويت إلى الملك سلمان وقطر وترامب بشأن مصالحة الخليج

بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح رسائل شكر وتقدير إلى زعماء قطر والسعودية والولايات المتحدة على خلفية إحراز تقدم في جهود حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

ووجهت هذه الرسائل، اليوم، إلى كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأعرب الأمير نواف عن بالغ سعادته وارتياحه لما وصفه "إنجازا تاريخيا تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت أخيرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف"، مشيرا إلى أن كافة الأطراف أبدت حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي.

وأشار أمير الكويت، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه، مستذكرا بهذا الصدد جهود الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح الذي فارق الحياة في وقت سابق من العام الجاري.

وتابع الصباح قائلا: "كما نتوجه بالتهنئة والتقدير لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا وتحقيق تطلعاتهم وإلى كافة الأصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت والذي كان محل تقدير من جانبنا".

وأعرب الأمير الكويتي عن امتنانه وتقديره لترامب لـ"جهوده الداعمة التي تعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعرب عن التزام المملكة بتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي وآلياته، مؤكدا أنه من الممكن التوصل قريبا جدا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية.

وأشار بن فرحان، في كلمة ألقاها، اليوم، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إلى أن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز "حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون".

وأكد الوزير السعودي، إحراز تقدم في جهود إنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها، مبديا أمل الرياض في التوصل إلى "خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف" قريبا جدا، مما يصب في مصلحة كافة دول المنطقة.

وتابع بن فرحان قائلا: "نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك قريبا".

وردا على سؤال عن "اتفاقات أبراهام" (الاتفاق على تطبيع العلاقات الذي أبرمته الإمارات والبحرين مع إسرائيل في سبتمبر) أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار، مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية مؤشرات على إحراز تقدم ملموس في جهود تحقيق المصالحة الخليجية بفضل جهود الوساطة المكثفة من قبل الولايات المتحدة والكويت.