رئيس جامعة القاهرة: تجهيز قسم العزل بالمستشفى الفرنساوي في آخر طابقين

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تجهز الآن قسما للعزل بالمستشفى الفرنساوي في آخر طابقين، طبقا للاتجاه الدولي بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات، وذلك في طور استعداد المستشفيات لمواجهة أزمة كورونا المستجد.

وأوضح الخشت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سوف يكون منفصلا تماما بمسارات خاصة وبعيدة تماما وكلية عن المسارات والأقسام الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين القسم والأقسام الأخرى. ومع مراعاة الكود العالمي في ذلك".

وأضاف: "تجربتنا في الفرنساوي كانت ناجحة وفاقت في معدلات تعافي حالات الإصابة المعدلات الدولية، وسوف يعمل قسم العزل بالفرنساوي بجوار مستشفى الباطنة المخصص للعزل".