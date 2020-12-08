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بريطانيا: رفع قيود الإغلاق بعد تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا

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سحر المكاوى
09:51 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
وزير الصحة البريطانى

وزير الصحة البريطانى

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن المملكة المتحدة ستبدأ رفع القيود والإغلاق بعد انتهاء تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضاف "هانكوك" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن عملية تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة لكورونا ستنتهي بحلول الربيع، متابعا: "أمامنا جهد كبير لبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا".

وأشار وزير الصحة البريطاني إلى أن نحو 70 مستشفى في انجلترا تبدأ عمليات التطعيم اليوم، موضحا أن 90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم، منوها إلى أن الحملة الواسعة ستبدأ اعتبارا من بداية العام المقبل.

وبدأت قبل قليل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا، كأول دولة تستخدم لقاح كورونا، والأولوية لكبار السن والعاملين في القطاع الصحي. 

 

 

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