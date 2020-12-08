فيديو.. لقطات من بدء حملة التلقيح ضد كورونا في بريطانيا

انطلقت اليوم الثلاثاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا، بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح فايزر، وإجراء آخر استعداداتها، في أسبوع حاسم في مواجهة جائحة كورونا.

وأظهرت لقطات مباشرة قادمة من العاصمة البريطانية لندن، مسنة بريطانية، تبلغ 90 عامًا من العمر، بحسب قناة "العربية"، وهي تتلقى اللقاح.

بدء عمليات التلقيح ضد فيروس #كورونا في #بريطانيا pic.twitter.com/6wegVOtscE — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 8, 2020

وقال وزير الصحة البريطاني إنَّ 90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم، مضيفًا: "أمامنا جهد كبير لبرنامج التطعيم ضد اللقاح.. نحو 70 مستشفى ستبدأ عمليات التطعيم اليوم".

وأضاف أنَّه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا، مشيراً إلى أنَّ "حملة التطعيم الواسعة ستبدأ أعتبارًا من بداية العام الجديد.. وستشمل المراكز الطبية في المملكة المتحدة".

وتمّ إرسال اللقاح إلى مستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة، حيث من المتوقع طرح حوالي 800 ألف جرعة من اللقاح اليوم، وهو اليوم الذي أطلق عليه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لقب "يوم النصر"، تشبيها بانتصارات الحرب العالمية الثانية.