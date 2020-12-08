رغم موافقة الأعلى للإعلام.. شرطان لعودة برنامج ريهام سعيد

على الرغم من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالموافقة على إعادة بث برنامج صبايا الخير التي تقدمه ريهام سعيد على فضائية قناة النهار، إلا أن المجلس وضع شرطين لعودة بث البرنامج أولهما إلزام ريهام سعيد بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، والشرط الثاني إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.

وكان المجلس قد قرر السبت الماضي وقف بث برنامج صبايا الخير والتحقيق مع ريهام سعيد والممثل القانوني لقناة النهار، حيث قال في بيان عنه إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

وأجرى المجلس تحقيقا، أمس، مع ريهام سعيد بمقر المجلس في الواحدة ظهرا بحضور الممثل القانوني لقناة النهار، وانتهى التحقيق إلى إلغاء عقوبة وقف بث البرنامج، وأرسل المجلس خطابا إلى رئيس شبكة قنوات النهار بهذا الخصوص بعد انتهاء التحقيقات نص على أنه "لا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج وبشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين".

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستستدعي ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، للمثول للتحقيق بمقر النقابة الأسبوع المقبل لاتهامها بمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني بسبب حلقة عن صيد الثعالب.

وأوضح سعدة، لـ"الوطن"، أن النقابة تختص بالتحقيق مع العنصر البشري من الناحية المهنية، بينما يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محاسبة الوسيلة، أو التحقيق مع الإعلامي فيما يتعلق بعلاقته بالقناة وهل يساهم في إنتاج برنامجه من عدمه.