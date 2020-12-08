"التخطيط" تنفذ 37 مشروعا تنمويا بقطاع البترول بـ431 مليار في 2019-2020

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد قطاع البترول، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن تقرير "حصاد مرحلة البناء" خلال العامين الماضيين (18/2019 – 19/2020).

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية إلى اللنتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً تنموياً، في قطاع البترول والثروة المعدنية، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 431.3 مليار جنيه، منها 18 مشروعاً في العام المالي (19/2020)، بتكلفة 96.7 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية، أوضحت السعيد، أنَّ البحيرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 16.4 مليار جنيه، تليها السويس، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 7.4 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بعدد مشروعين، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وشمال سيناء، بمشروعين، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وكفر الشيخ بمشروعين، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وأسيوط والقليوبية والدقهلية وبني سويف وبورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، بمشروع واحد في كل محافظة، بتكلفة إجمالية 343.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 14 مشروع مشترك بين أكثر من محافظة، بتكلفة كلية استثمارية 57.3 مليار جنيه.

وتطرق تقرير وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية إلى أبرز المشروعات التي تم الإنتهاء منها في قطاع البترول خلال العامين الماضيين، ومنها: مشروع تنمية حقل ظهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم 3 /يوم، تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثانية حقلي جيزة وفيوم )، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم 3 /يوم، إلى جانب خط غاز (نورس/ أبو الماضي/ الجميل)، بطول 128 كم، إضافة إلى مشروع انشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنوياً، فضلًا عن تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب)، بطاقة 350 مليون قدم3/ يوم، علاوة على إنشاء شمندورة الشحن البحرى بطاقة مليون برميل زيت خام / يوم، والخط البحري بطول 8.2 كم.

كما تضمنت المشروعات، وفقًا للتقرير تنمية حقل شمال غرب أكتوبر بخليج السويس، بطاقة 3.2 ألف برميل زيت خام/ يوم، تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب)، بمحافظة كفر الشيخ، بطاقة 100 مليون قدم 3 من الغاز الطبيعي/يوم، ازدواج خط بوتاجاز (رأس بكر/ رأس غارب/ أسيوط)، بطول 152 كم، لرفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد من 2600 طن/ يوم إلى 4000 طن/ يوم، إلى جانب مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، بطاقة 700 ألف طن من البنزين سنوياً، و10 آلاف طن بوتاجاز سنوياً.

وسلط التقرير الضوء على الأثر التنموي للمشروعات المنتهية في قطاع البترول والثروة المعدنية خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أنَّه تمّ الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 20 خطا لنقل الزيت والغاز والمنتجات البترولية بطول 1014 كم، وكذا إنشاء 14مستودع تخزين منتجات بترولية، بطاقة 196ألف م3.

كما بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز 63 مليون طن، و4562 مليار قدم 3 من الغاز الطبيعي، و8.2 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و14.5 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية.

وأضاف التقرير أنَّه تمّ إحلال 41.4 مليون اسطوانة بوتاجاز بالغاز الطبيعي، وتوصيل الغاز لـ141 منطقة جديدة في 22 محافظة، هي: "القاهرة، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، السويس، دمياط، مطروح، الاسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، بني سويف، الأقصر"، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعي لـ2.3 مليون وحدة سكنية، و3661 مستهلكا تجاريا، و94 مصنعا، وتحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. وضمن المبادرة الرئاسية "تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية: حياة كريمة"، تمّ توصيل الغاز الطبيعي لقرية جراجوس بمحافظة قنا، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 6 آلاف أسرة.