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الجريدة الرسمية تنشر قرار"الوزراء" بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين

كتب:

الوطن
11:27 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء، قرار رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

ونص القرار على تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الهيئة: الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الصناعات الثقيلة وغيرها: الصناعات المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القرار.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا

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