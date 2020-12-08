"التضامن": التعامل مع 27 ألف طفل في وضعية الشارع حتى الآن

قال حسني يوسف، مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنه تم التعامل مع 27 ألف طفل في وضعية الشارع حتى الآن.

وأكد مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ فرق أطفال بلا مأوى تعاملت معهم في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى: "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد".

ولفت إلى أن نسب الإشغال في دور رعاية الأطفال بلا مأوى تتجاوز 35%، مؤكدا أنّ البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، فضلا عن الموجودين مع أسرهم في الشارع.

الاستجابة لأي بلاغ بصورة عاجلة

وناشد يوسف، المواطنين، بالاتصال والإبلاغ عن وجود أي طفل أو مسن بلا مأوى بالشارع، مشيرا إلى أنّه إلى جانب خريطة عمل الوحدات المتنقلة لفرق العمل، يتم الاستجابة لأي بلاغ بصورة عاجلة، وحال وجود أي شخص مختل ذهنيا أو عقليا، يتم الاستعانة بالصحة النفسية.

وأوضح أنه يتم الاستجابة، لأي بلاغ بصورة عاجلة، مشيرا إلى أنه في حال تواجد شخص مختل ذهنيا أو عقليا، يتم الاستعانة بالصحة النفسية، بناء على الجهود والتعاون المشترك بين الجهات المعنية.

توجيهات من القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لمن يعانون من مشاكل

ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة لمن يعانون من مشاكل ويتعرضون لمخاطر، ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى، قائلا: "أي حد يفكر بالتواجد بالشارع "مش هنسيبه"، من خلال إقناعه والعمل على تعديل سلوكه، مشيرا إلى أنه بمجرد إحساس الطفل أو المشرد بأن هناك متابعة يطمئنه.