"أطفال بلا مأوى" ينقذ طفلا معاقا بالإسكندرية وينقله لدار رعاية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع طفل معاق في أحد شوارع مدينة الإسكندرية.

تعدي الأب عليه وعدم قدرته على الإنفاق عليه

وعلى الفور تحرك الفريق وتبين أن الطفل يدعى "أ. م" يبلغ من العمر 17 عاما يعاني من تأخر عقلي ودائم الهروب من المنزل بسبب تعدي الأب عليه وعدم قدرته على الإنفاق.

وأكدت التضامن في بيانها، أنه بالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تم توفير رعاية تناسب حالته العقلية، وتم اصطحاب الطفل بعد الكشف الطبي عليه للتأكد من حالته الصحية، حيث تم إيداعه بدار الفرحة وجارٍ التواصل مع الأسرة وتأهيلها تمهيدا لعودته لهم.

المؤسسة العقابية بالمرج تحتفل بالمولد النبوي

وفي سياق آخر، نظمت المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج التابعة للدفاع الاجتماعي احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف لأبناء المؤسسة.

وشارك في الاحتفالية 200 ابنا من أبناء المؤسسة، حيث قدموا أنشطة وفقرات مختلفة تتضمن الإنشاد الديني وترتيل القرآن الكريم، كما تم في ختام الحفل توزيع حلوى المولد النبوي على الأبناء لإدخال البهجة عليهم بهذه المناسبة الدينية.

وأقيم على هامش الاحتفالية معرضا صغيرا يضم بعض الأعمال الفنية من إنتاج أبناء المؤسسة.

وأكدت فاطمة عبدالباسط المدير الاجتماعي للمؤسسة العقابية أن الاحتفالية أُقيمت مع مراعاة اتخاذ كل التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والمتبعة دوما بجميع المؤسسات التابعة للوزارة.

وأشارت عبدالباسط، إلى أن المؤسسة تضم ورشا فنية عديدة من نجارة وميكانيكا وحياكة وغيرها ويتم إلحاق الطفل الحدث بها طبقا لرغبته الشخصية، لافتة إلى أنه إذا كان الطفل طالبا بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية فيتم توفير كل الكتب الدراسية التي يحتاجها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كذلك توفير معلمين لهم بشكل خاص.

جدير بالذكر أن عدد مؤسسات الدفاع الاجتماعي والتي تعد المؤسسة العقابية بالمرج واحدة منها يبلغ 40 مؤسسة منها مؤسسات للفتيات وللبنين و8 دور ملاحظة و19 دار لرعاية كبار بلا مأوى، بالإضافة إلى 255 مكتب مراقبة اجتماعية و90 نادي دفاع اجتماعي.

تعمل مؤسسات الدفاع الاجتماعي على رعاية وحماية الأبناء وإعادة التنشئة الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر أو الانحراف ومساعدة أطفال أسر المسجونين لإعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم.

وتعمل الوزارة حاليا على تطوير المؤسسات التابعة لها حيث تم البدء في تطوير 44 مؤسسة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ودور الأيتام، من بينها 8 مؤسسات لكبار بلا مأوى و14 مؤسسة رعاية أطفال تابعة للدفاع الاجتماعي و22 مؤسسة تابعة للأسرة والطفولة، وذلك على مستوى 20 محافظة من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

وتتضمن خطة التطوير رفع كفاءة البنية التحتية لأماكن الإقامة والمرافق والملاعب وصالات الأنشطة وتعديلات في المباني بما يطابق معايير الجودة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.