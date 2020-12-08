بنتلي تسلم 15 نسخة من سيارة السباق Pikes Peak لعملائها الجدد

انتقلت سيارات Pikes Peak Continental GT بالإصدار المحدود من Mulliner والبالغ عددها 15 سيارة إلى مالكيها الجدد حول العالم.

وقد تم بالكامل بيع هذه السيارات الفريدة والحصرية إلى العملاء في أربع قارّات، مما يشكّل دليلاً واضحاً على الجاذبية الحقيقية لهذه السيارة، خصوصاً وإنها تشكل احتفاء بتميز Bentley على مسار بايكس بيك (Pikes Peak) الشهير في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية حيث سجّلت رقماً قياسياً بارزاً.

وتشكل Pikes Peak Continental GT Limited Edition بالإصدار المحدود جزءً من مجموعة Collections الجديدة من Mulliner لدى Bentley، ويبلغ عددها 15 سيارة فقط تم صنعها يدوياً في مصنع Bentley المحايد كربونياً والموجود في كرو بإنجلترا.

ويتوزع العملاء في مختلف أنحاء العالم، بدءً من أماكن بعيدة مثل اليابان ونيوزيلندا، مروراً بالإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى ألمانيا ولاتفيا والمملكة المتحدة.

ويوجد خمسة من المالكين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكّل موطناً للمسار الشهير عالمياً في كولورادو، حيث وصلت السيارات إلى مختلف الأنحاء مثل نيويورك (مانهاتن)، فلوريدا (فورت لودردايل)، ميشيجان (تروي)، كاليفورنيا (رانشو ميراج) ونبراسكا (أوماها).

وكانت قبل 18 شهراً قد تمكنت نسخة مجهزة للسباقات من سيارة Continental GT قياسية بمحرّك W12 من كسر الرقم القياسي لسيارة إنتاج عام بأكثر من 8 ثواني، حيث تسلقت ارتفاعاً يزيد عن 5.000 قدم على تلّة بايكس بيك وعبرت 156 منعطفاً خلال زمن قدره 10 دقائق و18.4 ثانية.

وتولى حينها قيادة هذه السيارة الفاخرة عالية الأداء الأرقى من نوعها السائق رايس ميلين الذي فاز ببطولة بايكس بيك ثلاث مرّات وحامل لقب "ملك الجبل" سابقاً.

وتماشياً مع مظهر السيارة التي سجّلت الرقم القياسي، رغب ثلث العملاء بالحصول على ألوان Mountain Decal Event Livery لسيارات Limited Edition Continental GT، بينما فضّل ثلاثة عملاء اللون الأسود اللامع الأنيق للطلاء الخارجي.

وتشكّل كل سيارات Pikes Peak Continental GT الـ15 من Mulliner تكريماً لإنجازات Bentley في سباق تسلّق التلال الأصعب والأكثر تطلّباً من نوعه.

وكانت Bentley قد سجّلت أولاً الرقم القياسي لأسرع سيارة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) بإنتاج عام عبر Bentayga سنة 2018، ثم الرقم القياسي الخاص بسيارة إنتاج فوري عبر Continental GT في السنة اللاحقة.

تفاصيل ملفِتة للأنظارتتميز Pikes Peak Continental GT Limited Edition عبر طلاء Radium by Mulliner الحصري، وتكمّله تجهيزات للهيكل خفيفة الوزن من ألياف الكربون.

أما ملاقط المكابح بلون Acid Green وإطارات Pirelli P Zero Colour Edition فتعزّز التفاصيل الأخاذة أكثر.

من ناحية أخرى، جرى تعزيز إضافات المصد الأمامي السفلي عبر تفاصيل باللون الأسود اللامع، وهي تنعكس من خلال لوحة السقف والمرايا الجناحية والأسطح الخلفية. ويجتمع هذا المظهر المميّز مع ملصق Pikes Peak على الرفرف الأمامي، وهو يشير إلى عراقة Limited Edition في كسر الأرقام القياسية.

وتتوفر العجلات بمواصفات Driving Specification من Mulliner بلون Gloss Black اللامع وحجم 22 بوصة كتجهيز قياسي، بينما يحتفي الشبك الأمامي الاختياري بتصميم 100 بمئوية Bentley حيث تم في السنة ذاتها تسجيل الرقم القياسي في سباق تسلّق تلّة بايكس بيك.

وينطبق النمط الرياضي على المقصورة الفخمة، حيث تتزيّن الكثير من المناطق ذات التجهيزات الناعمة بكسوة ألكانتارا الفاخرة ذات أسلوب التطريز بخيوط Radium. أما تصميم Radium التطريزي وفق قرص العسل على عجلة القيادة فيكتمل عبر شريط من الراديوم في الوسط، مما يحاكي سيارة سباق بايكس بيك.

ويحمل تصميم اللوحة الأمامية للراكب الجانبي رسماً مميّزاً يستعرض قسماً من حلبة بايكس بيك الشهيرة نفسها، مع استخدام خمسة رسومات مختلفة في مجموعة السيارات الـ15، إلى جانب الوقت القياسي البالغ 10:18.488.

ويستمر اعتماد تطريز Pikes Peak Radium عبر مساند الرأس والجمع المعاكس للسجّادات، مع وجود صفائح بنمط Pikes Peak وأغطية B&O حصرية لمكبِّرات الصوت بلمسة نهائية من الأسود المأيّن Black Anodised والراديوم Radium.

وتتضمّن المقصورة الراقية شاشة العرض الدوّارة المبتكَرة Bentley Rotating Display لسيارة Continental GT.

تأتي Pikes Peak Continental GT by Mulliner مزوَّدة بمحرّك وقود البنزين المتطوّر من 12 أسطوانة ذاته كالسيارة التي كسرت الرقم القياسي السنة الماضية.

ويولّد محرّك Bentley نوع W12 بالشاحن التوربيني قوّة قدرها 626 حصاناً مع 900 نيوتن-متر من العزم، وهو يتيح لسيارة Continental GT التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.7 ثواني فقط (0 – 60 ميل/س خلال 3.6 ثواني) مع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 333 كلم/س (207 ميل/س).