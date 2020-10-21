"بنتلي" تطلق Continental GT Mulliner Convertible بمقصورة مشغولة يدويا

ظهرت سيارة Continental GT Mulliner Convertible التي تشكل قمة الفخامة ضمن عائلة Continental GT للمرة الأولى على الساحة الدولية في شوفال بلان الموجود في سان تروبيه الفرنسية، وذلك كجزء من جولة صيفية أوروبية تنظّمها Bentley.

وتعتبر Continental GT Mulliner أول عضو ضمن مجموعة Collections الجديدة التي تقدمها Bentley Mulliner.

ويتخطى هذا الطراز مقاييس الحرفية اليدوية الرائدة بقطاع السيارات والمرادفة لاسم Bentley، حيث قامت Mulliner برفع المعايير أكثر لابتكار Continental GT Mulliner Convertible التي تشكل قمة السيارات الفاخرة المكشوفة.

وتأتي قشرة خشب الجوز الفخمة بلون Grand Black كتجهيز قياسي، بينما تتوفر مجموعة واسعة من 88 قشرة خشبية مصقولة مختلفة متاحة عبر قسم التخصيص الشخصي لدى Bentley Mulliner (Bentley Mulliner Personal Commissioning). وبالتالي، يمكن للعملاء تخصيص سياراتهم عبر لمسة خشبية نهائية عصرية غنية اللون تتوافق مع النمط التصميمي للسيارة من الداخل أو الخارج.

يجري تنعيم وصقل قشرة خشب الجوز المعرَّق يدوياً لإنتاج لمسة نهائية ناعمة للغاية قبل القيام بطلائها وفقاً لخيار العميل.

وعندما تجف يتم تلميع القشرة الخشبية للوصول إلى لمسة نهائية مشابهة للمرآة. وفي Continental GT Mulliner Convertible الجديدة، يتم تطعيم التفاصيل الكرومية الملفِتة للنظر فوق القشرة الخشبية المصقولة، بما في ذلك صورة Convertible ظلّية ضمن الواجهة المقابلة للركّاب وشعار B الخاص بالعلامة التجارية في ألواح الأبواب عند خط الخصر.

تم ابتكار Continental GT Mulliner Convertible لجذب العملاء الراغبين بالحصول على سيارة تتميّز بمزيد من التركيز على التفاصيل الجميلة.

وتقدِّم Bentley Mulliner شبكاً أمامياً جريئاً جديداً يتألق بتصميم نمط الماس المزدوج (Double Diamond)، ويحتل موقعاً بارزاً بين الأضواء الأمامية المصنوعة بدقة عالية والمستوحاة من الكريستال المقطع، ويكمِّل الفتحات الجانبية الخاصّة التي تحمل شعار Mulliner والتي تستمر بالتميز عبر التصميم الماسي الفضّي فوق الأسود.

تم استلهام التصميم الجديد للماس المزدوج من المفهوم التصميمي للتطريز الداخلي الحصري من Bentley والذي يزيّن كل المقاعد الأربعة وأغلفة الأبواب والأجزاء الربعية الخلفية، والآن للمرّة الأولى غطاء منطقة توضيب السقف القابل للطي.

وجرى تخصيص التطريز الداخلي بنمط الماس ضمن الماس كي يشتمل على حياكة متعاكسة بلونين عصريين لأجل تعزيز مظهر الخيط في التطريزات.

وتتطلب عملية التطريز هذه ضمن مقصورة السيارة نحو 400.000 درزة، حيث تحوي كل ماسة 712 درزة مفردة بالتحديد، كل واحدة منها مشغولة باتجاه وسط الماسة التي تكونها، وقد استغرق تطوير عملية التطريز وحدها 18 شهراً لأجل توفير هذا النمط المميز.

يجري تزويد Continental GT Mulliner Convertible بعجلات جديدة كلياً قياس 22 بوصة من 10 أذرع مطلية ومصقولة بشكل خاص لتزيّن الشكل الجانبي القوي والانسيابي للسيارة. وتتألق هذه العجلات عبر شعارات عائمة ذاتية الموازنة تحافظ على موضعها المستوي حتى مع دوران العجلة.

وتقدِّم مقصورة Continental GT Convertible الداخلية التي تشكل قمة براعة الحِرَفية اليدوية ثمانية أنماط للجمع بين الألوان الثلاثية المصممة بشكل خاص.

ويحدد الفاصل اللوني الجديد من تصميم Mulliner الأنماط اللونية الثمانية، بما في ذلك لون ثالث إضافي في المقصورة الداخلية يشمل خطاً تصميمياً متميزاً، أما الكسوات المحاكة يودياً، فتتزين عبر تطريزات فريدة بشعار Mulliner.