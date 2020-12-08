افتتاح معرض "بيزنكس 2020" غدا: فرص استثمارية للشباب تبدأ بـ100 ألف

يفتتح علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمد أحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، غدًا الأربعاء 9 ديسمبر، الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، والتي تستمر لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة.

يأتي ذلك بحضور إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، وهاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير التنمية الإدارية الأسبق، المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممدوح عفيه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وإسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقالت ملك العشيري الرئيس التنفيذي لـ«بيزنكس 2020»، إنَّ المؤتمر سوف يعرض أبرز الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية بمشاركة العلامات التجارية المختلفة لهذا العام.

وأضافت "ملك"، في تصريحات صحفية، أنَّ معرض «بيزنكس 2020»، يوفر فرص استثمارية للشباب تبدأ من 100 ألف جنيه، من خلال كبرى العلامات التجارية المشاركة بالمعرض، كما يقدم المعرض خدمات تسجيل العلامات التجارية والاستحواذ ومراجعة الميزانيات ودراسات الجدوى للزائرين لمشروعاتهم مجانا على مدار أيام المعرض.

وأوضحت «العشيري» أنَّ المعرض يعتبر فرصة حقيقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة مجالات مختلفة، في قطاعات الفرانشيز، والتوزيع، والتصنيع، والمطاعم، والكافيهات، والقطاع العقاري التجاري، والإداري، ومقدمي الخدمات الاستشارية المختلفة والمؤسسات التمويلية والبنوك.

وأشارت إلى أنَّ انعقاد المعرض هذا العام يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول الاقتصادي، واهتمام الحكومة بتشجيع فرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل الحر للشباب، وذلك لقدرة مشروعات الفرنشايز على خلق أسواق جديدة وتوسعة قاعدة أعمال الشركات وعقب النجاح الهائل الذي حققه في دورته الأولى، ليصبح رابع أكبر معرض في مصر.