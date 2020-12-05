وزير التموين ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مركز خدمة المواطنين 

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، قبل الانتقال لتفقد مجمع صوامع الغلال أبو صوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمركز خدمة المواطنين بتموين الإسماعيلية، وتعرف من مديرة المركز على تفاصيل العمل داخل المركز، وتحدث مع طلبة الخدمة العامة الذين يعملون بالمركز، مشيرا إلى أنه سوف يدرس استمرارهم في العمل بعد انتهاء سنة الخدمة العامة.

وطالب وزير التموين من مدير عام التموين بالإسماعيلية، بأعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك داخل مخزن تابع لورش المديرية.

ومشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال والذي يقع في مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والذي أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة، بما يوازي ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال كلمته منذ قليل أنه دون رؤية حقيقية لن يتغير الواقع وما يتم حاليا من مشروعات قومية توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا وذلك لتنمية وتعظيم موارد الدولة.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد خلال تفقد صومعة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية أنه لأول مرة منذ أن توليت الوزارة في بداية 2017، كان رصيد القمح 20 يوما وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من البنك المركزي 1.8 مليار دولار لدعم التموين.

وأكد المصيلحي، أنه يوجد احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي حتى 5.7 شهر، كما أن موسم حصاد القمح المحلي يبدأ في منتصف أبريل المقبل، والزيوت تكفي 5 شهور، الأرز يكفي على مدار العام، والسكر يكفي 5 أشهر والدواجن واللحوم تكفي لشهور.

وقال المصيلحي، إن وزارة التموين مهتمة بشبكات التوزيع وتوزيعها على محافظات الجمهورية من خلال 6 آلاف منفذ جمعيتي.

كما من المقرر أن يقوم الدكتور علي مصيلحي بتفقد الصوامع بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية اليوم أيضا.