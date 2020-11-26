وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بفيصل وعتاقة بالسويس

افتتحا الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مركز خدمة المواطنين بفصيل وعتاقة بمنطقة النور بحي عتاقة بالسويس.

وقال عماد زين العابدين، وكيل وزارة التموين في السويس، إن المركز يقدم عددا من الخدمات التموينية للمواطنين المتواجدين داخل نطاق حي فيصل وعتاقة مثل إصدار بطاقات تموينية جديدة أو أي إضافات أو تعديلات جديدة على بطاقات التموين والرد على استفسارات المواطنين وغيرها من الخدمات من خلال خدمة رقمية، وذلك في إطار تسهيل التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم من خلال خدمة حضارية وكريمة للمواطنين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد.

وأشار عماد إلى أن المركز يتضمن عدد 7 شباك لتقديم كافـة الخدمات التموينية للمواطنيـن مـن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات المستحقة "فصل اجتماعي - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية"، ويتوازى مع إجراءات الدولة للتحول الرقمي.

ورداً على شكوى موظفة من عدم امتلاك كبار السن أصحاب البطاقات التموينية لخطوط محمول، طالب الدكتور علي المصيلحي، من الموظفين القائمين على العمل بالمركز، تسجيل أي رقم تليفون لأي فرد من الأسرة التي تحصل على الخدمة من البطاقة، بهدف التواصل مع أصحاب الخدمة.

وأضاف أن الهدف من تسجيل رقم التليفون هو التواصل مع المستفيدين، أو اخطارهم برسائل نصية عند طلب تغيير الرقم السري، أو إبلاغهم بالرقم الجديد في حالة اصدار بطاقة جديدة، أو بدل تالف.