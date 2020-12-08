"روتاري الإسكندرية": تدريب 166 مساعد خدمات صحية

انتهت لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية برئاسة أميمة الشيخ وجمعية الريادة للتنمية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية من تدريب عدد " 166 " مساعد خدمات صحية على مدار 3 أشهر، بالتنسيق مع نقابة التمريض .

وقالت "الشيخ" إنه تم اختيار المتدربين على أن يكون الشخص حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها و أن يكون لديها الرغبة في العمل بهذا المجال أو القطاع الصحى، وأضافت رئيس لجنة تمكين المراة بالمنطقة الروتارية ، أنه تم إستقبالهم و تدريبهم لمدة اسبوع بجمعية الريادة للتنمية على اعدادهم لسوق العمل من خلال اكسابهم مجموعة مهارات بجانب كيفية عمل المقابلات الشخصية و السيرة الذاتية .

وأشارت إلى أن التعاون المشترك مع جامعة الإسكندرية يأتى فى إطار الخدمات التى يقدمها المجتمع المدني و خاصة فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة بالتزامن مع المعاناة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت رئيس لجنة تمكين المرأة إنه تم تخريج الطلاب فى حفل حضره محافظ المنطقة الروتارية أسامة الأحمر و ممثل جامعة الاسكندرية الدكتورة رانيا الشرقاوى و عميد كلية التمريض الدكتورة نفرتيتى حسن و رئيس شعبه الصحة بالغرفة مع كثير من النقابين و المهين .

ولفتت إلى التواصل مع المستشفيات وشعبة الصحة بالغرفة التجارية ، و تم توفير التمويل اللازم لتشغيل أكثر من 30 % من خريجى التدريب فى مستشفيات و جارى التواصل لتشغيل الباقي، وأكدت أن هذا التدريب يأتى في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية ومساعدة هذا القطاع خاصة في أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.