هندسة الإسكندرية تنذر 158 طالبا لعدم ارتداء الكمامة

نشرت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، قائمة تضم 158 طالبا بالكلية، اليوم، شملتهم العقوبة الخاصة بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، ومنها عدم ارتداء الكمامة.

وقالت الكلية في بيان لها، بشأن تطبيق عقوبات عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية "يتم المجازاة بالانذار طبقأ لما تقضى به المواد (۱۲۹، ۱۲۷ ، ۱۲۸) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لذلك تم توجيه عقوبة الإنذار للطلاب طبقا لنص المواد السابق ذكرها وذلك المخالفة التدابير الإحترازية وعدم إرتداء الكمامة".

و طالبت إدارة الكلية الطلاب بعدم خرق التدابير الاحترازية المطبقة حتى تمر الجائحة بسلام، وحذّر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة داخل جامعة الإسكندرية، مؤكداً توقيع أقصي عقوبة للمخالفين، وفقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات.

وقال "قنصوه"، إنه في ضوء إجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم 116 بشأن التأكيد علي التعامل بمنتهي الحزم مع غير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقرار المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن حماية للمجتمع من الأخطار المحتملة لإنتشار الفيروس، عملا بنص المادة 124/3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وانتظام العملية التعليمية.

كان الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، شدّد على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة، التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون للمخالفين، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا، وحرصا على سلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشدد "جابر" على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والتهوية الجيدة للمدرجات والمعامل، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية كافة، اللازمة لجميع منتسبي الجامعة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الاسكندرية، أن جميع وكلاء الكليات يسخرون إمكانيات الجامعة لتقديم الدعم الكامل لوحدات القياس والتقويم بالكليات، ومتابعة العملية التعليمية، وفقا لقرارات الجامعة بهذا الشأن.