للمشاركة في ندوة تثقيفية.. رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الشباب الأسبق

استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأمين المجلس الأعلى للجامعات سابقاً، في إطار زيارته للجامعة، اليوم، للمشاركة في ندوة تثقيفية ينظمها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بكلية التجارة تحت عنوان "السياسية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط فى ظل إدارة بايدن" بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير المركز والدكتور عبد الرحيم أحمد رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية .

و أعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بزيارة الدكتور علي الدين هلال والتي تأتى في إطار حرص الجامعة على إثراء الحركة الثقافية ورفع الوعي لدى كافة المنتسبين لها وتبصيرهم بأهم القضايا الراهنة والأحداث الجارية على المستويين المحلى والدولي وذلك باستضافة رموز الثقافة والسياسة والفكر فى مصر .

وأشاد "هلال" بمكانة جامعة أسيوط المتميزة وتاريخها العريق والتي تحتل مكانة متقدمة بين أفضل الجامعات المصرية والعربية وخرج من عباءتها عبر عقودها الماضية قامات علمية مرموقة من مختلف المجالات ، كما تتمتع بحرم جامعي مميز في تصميمه العمراني ومساحته الخضراء وهو ما يصنفها من أكبر وأجمل الجامعات المصرية.

من جهة أخرى، تفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، مشروع المطبعة التابع للمحافظة يرافقه الشاذلي محمد مدير المتابعة الميدانية للمحافظة والمشرف على مشروع المطابع وذلك لمتابعة سير العمل ومراجعة الأجهزة والماكينات الموجودة والاطمئنان على تنفيذ الأعمال المكلفة ودفع عجلة الإنتاج والارتقاء بمستوى الأداء داخل المشروع من أجل تحقيق تنمية مستدامة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مشدداً على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بتلك المشروعات ووضع حلول جذرية لها والمتابعة الدورية للأعمال وذلك في إطار جهود وخطة المحافظة في هذا الشأن.