رئيس "استئناف القاهرة" يشارك في برنامج جامعة أسيوط لبناء الوعي

استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، في مستهل زيارته للجامعة لتقديم محاضرة فى الندوة التثقيفية المنعقدة تحت عنوان "مواجهة الشائعات وتزييف الوعي" ينظمها قطاع شؤون التعليم والطلاب ضمن برنامج موسع لبناء الوعي، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على البرنامج.

وأكد رئيس الجامعة قيمة القضاء المصري وإجلال واحترام جموع الشعب المصري لدوره الوطني وقاماته المرموقة على مر العصور التاريخية المتعاقبة، معرباً عن امتنانه للدكتور خالد القاضي وترحيبه بالمشاركة في برنامج الجامعة لبناء الوعي والذي يأتي في إطار إيمان الجامعة بدورها في بناء شخصية الطالب وثقلها فكرياً ومعرفياً.

وقال الدكتور شحاتة غريب إن اللقاء المشترك تضمن قيام الدكتور خالد القاضي بتقديم مجموعة كتب قيمة من مؤلفاته، والتي تضم كتاب "الوعي الدستوري ... مفاهيم وتطبيقات" و"الوعي بالانتخابات البرلمانية مصر 2030"، و"قضاء التحكيم فى 25 عاماً.. أحكام القضاء المصري وفقاً لقانون التحكيم 27 لسنة 1954"، و"دار القضاء العالي رمز العدالة وقدسية القضاء"، و"بقلم قاضى مصري"، إلى جانب كتاب منظومة العدالة في مصر "