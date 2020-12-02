"علاج القلب في زمن كورونا" بمؤتمر جامعة أسيوط السنوي العاشر

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تضم العديد من الأقسام والمراكز والوحدات الطبية، والتي تضم تخصصات متميزة عالميا، لافتا إلى أن قسم طب القلب والأوعية الدموية يعد من أكثر الأقسام المتميزة علميا، والتي تقدم خدمة تشخيص وعلاج مجموعة كاملة من أمراض القلب المزمنة طويلة الأجل والحادة بالإضافة إلى تلقي العلاجات الأكثر فعالية فى مجال القلب والأوعية الدموية، مشيدا بجهود كوادر القسم فى متابعة كل ما هو جديد فى هذا التخصص الدقيق من خلال المؤتمرات واللقاءات والمحافل العلمية التى تسهم فى تبادل الخبرات والمعارف العلمية بين رواد هذا التخصص وذلك من شأنه الارتقاء بالخدمة الطبية.

وفى سياق متصل، شارك الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في افتتاح وقائع المؤتمر السنوى العاشر للقسم والذى يسلط الضوء على آخر المستجدات العلمية في أمراض القلب، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسام العربي رئيس القسم ورئيس المؤتمر ومدير مستشفى القلب الجامعي، إلى جانب نخبة من رواد طب القلب من جامعة أسيوط وعدد من الجامعات داخل مصر وخارجها .

وفى مستهل كلمته، ثمّن الدكتور أحمد المنشاوي حرص كوادر قسم القلب والأوعية الدموية على استمرار أنشطته التفاعلية رغم تداعيات جائحة كورونا، ووسط إجراءات احترازية، مشددةا على نقل كل ما يحدث ويتم عرضه "أون لاين" في آن واحد لضمان مشاركة أكبر عدد يمكنه المشاركة سواء من الأطباء المشاركين بمحاضراتهم العلمية أو الراغبين في الحضور من كافة أنحاء العالم، وهو ما يدل على رغبتهم فى نشر المعرفة العلمية ومتابعة الجديد فى هذا التخصص، مؤكداً ان هذا النشاط العلمى يعزز من الخدمة الطبية المتميزة التى تقدمها مستشفى القلب فى إنقاذ حياة المرضى بما تضمه من كوادر علمية من رواد قسم طب القلب، فضلاً عن دورها الأكاديمى والتعليمي لشباب الأطباء.

وفى ختام كلمته، دعا كافة كوادر القسم إلى استمرار أنشطته العلمية والخدمية بما يصب فى صالح المرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عطية أن كلية الطب والمستشفيات الجامعية تدعم كافة الأنشطة العلمية التى تقدم آخر المستجدات العلمية فى مختلف التخصصات الطبية ، مشدداً على دور اللقاءات والمؤتمرات العلمية والتي تسفر توصياتها عن سبل جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وخاصة أمراض القلب لكونها اكثر التخصصات المرتبطة بحياة المرضى والذين يحتاجون رعاية خاصة وتشخيص دقيق وسليم.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور حسام العربى أن النسخة العاشرة من المؤتمر يناقش أحدث الإرشادات الدولية في مختلف فروع طب القلب والأوعية الدموية ويشرف باستضافة أساتذة ورؤساء أقسام القلب من مختلف كليات الطب والقوات المسلحة ومعهد القلب، فضلاً عن استضافته ثلاثة من الخبراء الدوليين في مجالات تصوير القلب غير النافذ وقسطرة القلب التداخلية من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الدكتور خالد المغربي، أستاذ القلب بطب أسيوط ونائب رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يشمل العديد من الجلسات بأسلوب عرض ومناقشة حالات حقيقية في مجالات جلطات القلب وجلطات الرئة الحادة وهبوط عضلة القلب والذبذبة الأذينية وكذلك كيفية تشخيص وعلاج أمراض القلب في ظل جائحة كورونا.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية، تم تكريم المستشار وليد حنفىي المستشار القانوني للمستشفيات الجامعية وعضو المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، لجهوده تجاه المستشفيات الجامعية بأسيوط .