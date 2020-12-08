عضو بـ"الشيوخ": الرئيس السيسي كان حاسما في القضايا التي أثيرت بباريس

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي من قلب باريس للعالم، في ضوء زيارته الأخيرة لها، أظهرت شخصية الدولة المصرية الحقيقية، كونها الركيزة الأساسية في حل القضايا والأزمات كافة، وحليف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه.

وأكد "توفيق" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي كان حاسما في القضايا والملفات كافة التي أثيرت، وخاصة ذات الصلة بالداخل المصري مثل العمل الأهلي والمجتمع المدني، والتأكيد بشكل صارم علي احترام دولة القانون، وأيضا الضرورية في تحقيق التوازن بين القيم الإنسانية والدينية، حتى لا يتكرر الخلل الأخير في الإساءة للإسلام وجموع المسلمين، من خلال الرسوم المسيئة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعادت مكانتها وريادتها السياسية، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دستورها العام، القائم على التسامح والتعاون ونبذ العنف والتطرف، وتعزيز الحوارات الهادفة كسبيل لتقريب وجهات النظر في كل القضايا والأزمات؛ ما يعزز من مسيرة الاستقرار والبناء والنهوض، ويشير إلى حجم التطور الاستراتيجي والقيادي الذي تتمتع به الدولة المصرية.