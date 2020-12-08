في اجتماع الحكومة: إشادة بزيارة السيسي لفرنسا وانخفاض معدل الفقر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالزيارة المهمة التي يقوم بها حالياً الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا، ودورها في تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الأوروبي، إلى مجال أرحب، بناءً على العلاقات الوطيدة التس تربط بين الدولتين.

وأشار مدبولي إلى أنَّ المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي عقد بالأمس، شهد إطلاق الرئيس السيسي، عدد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التي تمر بها المنطقة، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لصنع مستقبل أفضل لأبنائها.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً من نتائج تتعلق ببحث الدخل والانفاق والاستهلاك خلال عام 2019 – 2020، موضحاً أنَّ هذه النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض في معدلات ونسبة الفقر في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 20 عاماً.

وأكّد مدبولي في هذا الصدد أنَّ هذه النتائج تأتي انعكاساً لما تبذله الدولة من جهود فى عدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك، مضيفاً أنَّ هذه المؤشرات تعطينا الثقة في أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يدفعنا نحو الاستمرار في تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي توفر الملايين من فرص العمل الجديدة للشباب.

وجدد رئيس الوزراء تأكّيد الدور المحوري لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020، في دعم متخذي القرار، حيث إنها تمثل نقطة ارتكاز يتمّ الاعتماد عليها في إعداد الخطط والبرامج الحكومية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة؛ وذلك تحقيقاً للعديد من الأهداف المرجوة.