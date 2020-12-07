عاجل.. السيسي من فرنسا: نطلق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه بحث مع الرئيس الفرنسي الجهود الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشرؤ قيم السلام الإنساني، وترسيخ أسس التسامح وفكرة التعايش السلمي بين الشعوب جميعا.

وتابع الرئيس، خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، أنَّ المحادثات شملت أيضًا حوارًا معمقًا حول حقوق الإنسان والعنصرية، والإسلاموفوبيا، لذلك هناك تحديات على عاتقنا ومسؤوليات للموازنة بين حفظ الأمن والسلام والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفوهما الشامل من جهة ثانية.

وأضاف السيسي،: "في هذا الصدد استعرضت الجهود المصرية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين دون تمييز وتعميق المواطنة وتحديد الخطاب الديني وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وتحديث البنية التشريعية، وخصوصًا قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتسهيل عمل منظمات العمل المدني وإطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان والتي يجري إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني".