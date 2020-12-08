"الإسكان": 297 ألف جنيها حصيلة المتقدمين لحجز وحدات منخفضي الدخل

طرحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي، لمحدودي الدخل، وانتهى الحجز أمس.

وتتراوح مساحات تلك الوحدات بين 75 و90 مترا في عدد من المدن الجديدة، وهي "العبور الجديدة، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، ومدينة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديد، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة".

ومن المقرر أن تسلم الوحدات خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرا من تاريخ طرح الإعلان، ومقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 مترا، و12.5 ألف جنيه، أما مقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 مترا، 15 ألف جنيه.

ويصل سعر الوحدة الـ75 مترا إلى 244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 آلاف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 مترا، على أن تسدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ، تبدأ فى 1 أبريل 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترا، و2600 جنيه لمساحة 90 متر مربع، ويسدد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقاري لمدة تصل لـ20 عاما.

وعن عدد المتقدمين لحجز وحدة سكنية من ضمن الـ100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن هناك 297 ألف مواطنا سحبوا كراسة الشروط، وسددوا مقدم جدية الحجز، قبل غلق باب الحجز أمس.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن بيع كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز انتهى أمس الاثنين، لكن يستمر التقديم الإلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وتسجيل الأوراق، لمن اشترى كراسة الشروط وسدد مقدم جدية الحجز حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

وأشارت مي عبدالحميد أن الصندوق أتاح مهلة أسبوعين بعد غلق باب الحجز، للذين حجزوا وسددوا مقدم الحجز، كي يتأكدوا من رفع جميع المستندات المطلوبة للحجز، وتسجيل الأوراق ومراجعتها.

أما عن موعد الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الإعلان سيتم عقب غلق التسجيل الإلكتروني، وانتهاء الصندوق من عملية الفرز.