"الإسكان الاجتماعي": رفع الحد الأقصى للدخل لحجز الوحدات السكنية

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يوجد حاليا فرصة لكل المصريين من أجل التقديم للحصول على شقة ضمن الإعلان المفتوح بـ 125 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وأضافت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى إن الحد الأقصى لدخل منخفض الدخل هو 6000 للأسرة و4500 للأعزب وتم طرح 100 ألف وحدة لهم.

وذكرت أن متوسطي الدخل تم طرح لهم 25 ألف وحدة بحد أقصى للدخل 9000 للأسرة و7000 للأعزب بعد الطلب المتزايد من الجمهور لافتة إلى توسيع شريحة متوسطي الدخل بعد أن وجدوا أن الشروط جاذبة، وبناء عليه وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأقصى للدخل لحجز الوحدات لتشمل من يكون راتبهم الشهري 14 ألف جنيه.

وتابعت: "سابقا كان الطرح من خلال مشاريع دار مصر وجنة وسكن مصر لكن لأول مرة يتم طرح هذه الوحدات من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي في ضوء توفير سكن لكل المواطنين حيث توجد وحدات بمساحات مختلفة تشمل مرة 100 متر و110 متر و115 متر، والوحدات مدعومة بفائدة 8% فقك متناقصة على 20 عام في ظل الفوائد في القطاع الخاص تتراوح ما بين 10% إلى 14%".

وواصلت "متعاقدون مع 21 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وعندما نطرح الإعلانات فإن المواطنين يتقدمون لنا عبر موقعنا على الإنترنت وإذا كانت تنطبق عليهم الشروط نحولهم إلى البنوك، وقدمنا 13 إعلانًا منذ منتصف 2014، والوحدات كاملة التشطيب ومساحتها 90 مترا، وكان سعرها 135 ألف جنيه، وتحتوي على مطبخ وحمام وغرف، بالإضافة إلى إتاحة كل الخدمات، ونحو 315 ألف أسرة تملكت الوحدات بهذا النظام، وحصلوا على التمويل من البنوك بنحو 31 مليار جنيه، بواقع أكثر من 1.5 مليون مصري استفاد من الوحدات".