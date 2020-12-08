10 ضوابط لـ"الأوقاف" لإقامة صلاة الجنازة بالمساجد.. تعرف عليها

جددت وزارة الأوقاف تحذيراتها من التهاون في الإجراءات الاحترازية التي تتم داخل المساجد، طوال الـ24 ساعة، حيث تقتضي الظروف الراهنة بمزيدا من الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا ومحاصرته، حتي لا يتم غلق المساجد.

وأكدت الأوقاف أن العمل في المساجد في ظل الظروف الراهنة يقتصر على أداء الصلاة، سواء الصلوات الخمس أم صلاة الجمعة، مع اتباع الضوابط الإجرائية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة.

ووضعت الوزارة 10 ضوابط لأداء صلاة الجنائز، محذرة من أنه في حال التهاون في ذلك سيتم منع صلاة الجنازة بالمساجد في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة.

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة.

3- لن يسمح بأي انتظار للجنازة داخل المسجد حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

4- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

5- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

6- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

7- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

8- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش.

9- إذا كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد، خارج المسجد نهائيا، فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

10- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.

وشددت وزارة الأوقاف علي أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.