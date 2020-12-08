الزراعة: ضبط 49 ألف عبوة مبيدات محظورة من التداول

كشف تقرير رسمي أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الرقابة على المبيدات خلال شهر نوفمبر 2020، موضحا الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وأوضح التقرير أنه تم ضبط عدد 49 ألف عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 24500.5 كجم (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

وأضاف التقرير أن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات شملت عدد 991 محل منها 691 محل مرخص، 177 محل غير مرخص، 125 محل تحت الترخيص، مشيرا إلى أنه تم تحرير عدد 57 محضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، إنه تم تنفيذ عدد 17 برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات للكشف عن المبيدات والمنتجات المغشوشة لحماية الإنتاج الزراعي خلال شهر أكتوبر الماضي، استفاد منها عدد 625 متدربا في 17 محافظة، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين على التوصيات الفنية اللازمة للممارسات الجيدة خلال مراحل تداول المبيدات.

وأضاف "عبدالمجيد" أن اللجنة توافق علي تداول وتسجيل المبيدات ويتم طرحها في الأسواق، وذلك وفقا للمعايير الدولية والمصرية لتسجيل وتداول المبيدات، مشيرا إلى أن مرجعيات تسجيل المبيدات تعتمد على معايير الاتحاد الأوروبي ووكالة البيئة الأمريكية فضلا عن المعايير المصرية لتداول المبيدات.

أشار إلى أن اللجنة دائماً تبحث عن المبيدات الآمنة التي لا تضر بالنظام البيئي الحي وغير الحي وهو ما أعطى استقرار لسوق المبيدات ورسخ من قواعد تسجيل وتداول المبيدات، والتي تضاهي القواعد العالمية، مشيرا إلى إعادة التقييم الدوري للمركبات المسجلة للتأكد من أنها مركبات ليس لها أي تأثير على البيئة والإنسان.