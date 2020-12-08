بروتوكول لحصر المخلفات بين "الإحصاء" ووزارتي التخطيط والبيئة

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تفاصيل البروتوكول الذي وقعه الجهاز مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، لمسح وحصر المخلفات بكافة أنواعها.

الاستفادة من قاعدة بيانات المسح في وضع استراتيجية تطوير منشآت المخلفات

وقال بركات لـ"الوطن"، إن البروتوكول يقتضي أن يدخل في إطاره مسح من أحد مسوحات الجهاز المهمة، تنفيذا للبرامج المدرجة على أجندة الدولة، بشأن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إدارج منشآت المخلفات ضمن قطاع المنشآت الرسمية، للاستفادة من قاعدة بيانات المسح في وضع استراتيجية تطوير منشآت المخلفات، وحصر العمالة بها، لإدراجها ضمن تغطية الحماية والتأمينات الاجتماعية والصحية لها.

وأضاف بركات، أن البروتوكول يتضمن إجراء مسح شامل وعمل دراسة، من خلال طرح استمارة تتضمن كل الأسئلة عن بيانات منشآت المخلفات بالقاهرة الكبرى، والبيانات الشخصية للعاملين بها، وحصر المناطق الخطرة واللأسر التي تعمل في منظومة المخلفات، تمهيدا لتوفير حياة آمنة لهم وكافة برامج التأمين الصحي والرعاية والتكافل، مشددا على ضرورة دمج منشآت المخلفات والعاملين بها في القطاع الرسمي حتى لا تهدر حقوقها ولا حقوق الدولة من عائد تدوير القمامة والمخلفات، من هذه المنشآت والتي تعتبرموردا من الموارد التي لاينبغي تجاهلها.

فؤاد: الهدف من المسح تحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة

جدير بالذكر أن بروتوكولا وقعه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، كنوع من التعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لإعداد دراسة للوضع الراهن للمخلفات الصلبة في مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من هذه الدراسة هو تحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية التي تم اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية عام 2019 بثلاثة برامج هم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال دراسة أوضاع ومشاكل وتحديات إدارة المخلفات الحالية تمهيدًا لتطوير الخطة لمواجهة التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين المناخ الذي يخدم بيئة العمل.

وأضافت وزيرة البيئة أن الدراسة ستبحث أوضاع العاملين بالمنظومة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما سيساعد على وضع أسس للتعامل مع منظومة المخلفات خلال الفترة القادمة خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر.