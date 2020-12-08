"الإحصاء": 316.2 مليـون جنيه قيمة المباني الصحية عـام 2017-2018

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام والأعمال العام لعام 2017/ 2018.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

• بلغ إجمالي قيمة المباني الصحية 316.2 مليـون جنيه عـام 2017/2018 مقابـل 432.7 مليــون جنيه عام 2016/2017 عـام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 26.9٪.

• بلغ إجمالي قيمة ما تــمّ تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القـطاع العام/ الأعمال العام 32.4 مليار جنيه عام 2017/2018 مقـابل 27.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

• بلــغ إجـمـالي قيـمة الطــرق والكـباري والأنـفـاق 15.7 مليـــار جـنيـــه عــــام 2017/2018، مقـابـــل 11.9 مليـار جنيـه عــــام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهـــــا 31.5٪

• بـلــغ إجــمـالـي قـيـمـــة مـحـطـات وشـبـكــات الكهربــاء والمـحـولات 445.6 مــليـــون جـنـيــه عـام 2017 /2018 مقابل 243.9 مليون جنيه عـام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 82.6٪.

• بلغ إجمالي قيمه محطات وشبكات المجاري 4.2 مليار جنيه عام 2017/2018 مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 4.8٪.

• بلغ إجمالي قيمــــة المبــاني التعليميـــة 400.7 مليـــون جنيـــه عام 2017/2018 مقابل 378.4 مليون جنيه عام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهـــا 5.9٪.

• بلغ إجمالي قيمة المباني الصناعية 220.6 مليون جنيه عام 2017/2018 مقابل 111.8 مليون جنيه عام 2016/2017 بنسبه ارتفاع قدرها 97.3٪.