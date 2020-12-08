عبد العاطي: الأقمار الصناعية ترصد التعدي على النيل

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا فنيًا من الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، بخصوص استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، حيث تم رصد عدد 3461 تغير طرأ على ضفتي النهر خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2020، كما تم رصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، حيث تم رصد 16475 تعديا بمساحة 1408 فدادين بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والشرقية.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية، للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأوضح التقرير، أنه يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدة، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

وأشارت الدكتورة إيمان لقيام فريق عمل مركز معلومات الرئيسي بالوزارة التابع لقطاع التخطيط بتصميم وتطوير عدد من التطبيقات الجغرافية والتي تستخدم لمتابعة الإجراءات المتخذة في إزالة التعديات وكذا المتابعة لعرض آخر المستجدات على متخذي القرار.