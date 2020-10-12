"الري" تحيل 5126 محضرا للنيابة العسكرية بسبب التعدي على النيل

أحالت وزارة الموارد المائية والري 10152 محضرًا إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري، وذلك بعد إحالة 45 محضر مساء أمس بنطاق الإدارات العامة لري أسوان وقنا وسوهاج وغرب المنيا وحلوان والمنوفية والنوبارية، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.

وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أن إجمالي المحاضر التي أحالها قطاع حماية النيل للنيابات العسكرية بدائرة إدارات حماية النيل بلغ 5216 محضرًا بعد إضافة 18 محضرًا أمس بمحافظات المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج.

وفيما يتعلق بالحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على أملاك الري والنيل، أزيلت أحواش وزرب من الجريد والبوص على البر الأيسر بناحية السريب بمركز إسنا بنطاق هندسة السباعية، وتمت إزالة المخالفات في المهد وبمعرفة المخالفين، وتحت إشراف مهندسي الإدارة العامة لحماية نيل أسوان.

كما تم تنفيذ قراري إزالة ردم بناحية نجع القرينات بقرية الزوايدة بمركز نقادة بزمام هندسة نيل قنا، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف إدارة حماية نيل قنا.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، إنه تم متابعة أعمال تطهير الترع بنطاق إدارات الري على مستوى الجمهورية، وكذلك مخرات السيول استعداداً لموسم الأمطار ولضمان الجاهزية التامة لاستقبالها وإمرارها بأمان إلى مصباتها.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أوضح رئيس مصلحة الري، أن الإدارات العامة استمرت بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، وجرى استكمال الأعمال بتأهيل وتبطين ترعة بنوفر، وتبطين ترعة السنط من الملاحة ضمن أعمال تبطين ترع سيدي غازي بزمام الإدارة العامة لشرق كفر الشيخ.

وأشار إلى اعتماد محضر البت المالي لعملية تأهيل ترعة يعقوب بمركز قوص محافظة قنا، وعملية تأهيل جنابية الكرنك الغربية، وعملية تأهيل جنابية البستان بمركز أرمنت، وعملية تأهيل ترعة الجبل بمحافظة الأقصر وترعة بشارة بهندسة ري قوص، وترعة الساحل والكيمان وخليفة والسلامية القبلية.