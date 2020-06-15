نائب يطالب بتغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل: نخسر 5 ملايين جنيه سنويا

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنّ التعدي الصارخ على النيل أصبح خطرا كبيرا، بعدما استغل أصحاب النفوذ الفترة الماضية ليشيدوا القصور والعمارات والمنشآت التجارية، التي تطل على نهر النيل مباشرة، للاستفادة من الموقع الجمالي بتلك المناطق.

وأشاد زين الدين بإجراءات حماية نهر النيل التي اتخدتها الدولة مؤخرا، مؤكدين أن قرار إحالة المعتدين إلى النيابة العسكرية صائب لسرعة تطبيق العقوبة، ما يعد انتصارا للدولة.

وأوضح أنّ تغليظ العقوبات أمر ضروري لمواجهة التعديات على نهر النيل، مؤكدا أهمية أن تبني الدولة رؤية واضحة المعالم، بدءا من إعداد التقارير بحجم المخالفات، وأنواعها، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتجريم التعديات على المجاري المائية، وفرض العقوبات المشددة على المخالفين، وحماية النيل من التلوث، ويكتب نهاية جرائم التعديات، بما يواكب التغيرات الجديدة.

وأشار إلى أنّ الدراسات البيئية أشارت إلى ارتفاع نسبة ملوحة نهر النيل، خاصة في منطقة الدلتا، نتيجة زيادة نسبة التلوث من عمليات الصرف وإلقاء المخلفات به بصورة يومية.

وتابع أنّه وفقا لتقرير صادر عن وزراة البيئة، فالحكومة المصرية تخسر 5 مليارات جنيه سنويا نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية الزراعية والنفايات الطبية والمراكب السياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا، كما أنّ إزالة التعديات تكلف الدولة 18 مليار جنيه خسائر سنويا، كما أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير صادر في العام الماضى عن نهر النيل.