وزارة القوي العاملة : سعفان يجوب 3 محافظات بالصعيد لرعاية الفئات الأكثر احتياجا

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوي العاملة العديد من الأخبار المهمة ،حيث قام محمد سعفان وزير القوى العاملة في الخميس الماضي ، بعقد لقاء مع عدد كبيرة من صيادي بحيرة ناصر بنادي كيما بأسوان، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية ، وذلك للبدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

كما سلم الوزير سلم 32 عقد عمل لذوي الهمم ، وكرم 12 منشأة قدمت العقود ، وسلم الوزير 10 كرسي متحرك ، فضلا عن 3 كرسي متحرك لمستشفيات العزل ، بالإضافة إلي كرسيين لطفل وسماعة طبية ،و 50 بطانية ، كرتونة مواد غذائية لذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ، مساهمة ودعم من مؤسسات المجتمع المدني بأسوان.

وقام الوزير بافتتاح معرض منتجات ذوي القدرات الخاصة الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان ، وشارك عقب توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة أسوان في مجالي نشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية ، ومذكرة تفاهم في مجال تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة انطلاقا من المشاركة الفعالة فى الأنشطة المجتمعية ، بزرع شجرة داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "حنجملها" علي مساحة 9 أفدنة .

وشهد الوزير، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية للصناعات الكيماوية "كيما" ، وذلك بمشاركة القطاعات المختلفة بالمحافظة ، وقام بتسليم 2600 شهادة "أمان" ، و10 شنط عدة نجارة وسباكة وكهرباء ، فضلا عن 20 شنطة غذائية وبطاطين ، ومهمات وقائية للعاملين بمستشفيات العزل، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بالمحافظة .

كما شهد الوزير ، ومحافظ أسوان فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" لزفاف 20 عروسة من الفتيات الأيتام ودعمهم بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسة بإجمالى 200 ألف جنيه، حيث قام الوزير والمحافظ كوكيلين لعروستين بالمشاركة في مراسم عقد القران .

وواصل وزير القوي العاملة ، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة محافظة الأقصر -بعد أسوان- وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"،و"صيادي مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب ، حيث وقع خلال الزيارة ، الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بروتوكولي تعاون مشترك بين الوزارة والجامعة ، في مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية بين الشباب ، ومذكرة تفاهم في مجال تنمية المجتمع مع منسق مبادرة هنجملها ، ويقوم بزرع شجرة داخل حرم الجامعة في إطار المبادرة ، كما تفقد مركز التدريب المهني بالرضوانية بعد تطويره ، فضلاً عن تدشين 6000 متر بالأشجار المثمرة لتدريب عمال الزراعة مع طلبة جامعة الأقصر.

واختتم الوزير جولاته بزيارة محافظة قنا ، حيث شهد ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمصنع سكر قوص بقنا، تحت عنوان"العمل الآمن في ظل جائحة كورونا" ، ويسلم 150 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة قنا ، ووقع والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، في إطار جولته ، بروتوكولي تعاون مشترك بين الوزارة والجامعة ، في مجال تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية بين الشباب ، وشارك الوزير في زراعة 520 شجرة علي 3 أفدنة بمركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوي العاملة بقنا بالإضافة إلى تفقده مركز التدريب المهني بمدينة "قفط" جنوب المحافظة والمقام على مساحة 35 ألف فدان، والذي يضم 22 ورشة عمل لمختلف المهن التي يتطلبها سوق العمل .

وأعلن الوزير أن المرحلة الثانية من مشروع "لم الشمل" بين مصر وإيطاليا يتم إطلاقها في ديسمبر الجاري، ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة 24 شهرا إلي التواصل مع الأسر المصرية المتواجدة في إيطاليا.

وقال سعفان: إنه تم تعيين 4 آلاف و 94 شابا ، منهم 29 من ذوي القدرات الخاصة ، إلى جانب توفير 120 فرصة عمل بمحافظات الإسكندرية والمنيا والوادي الجديد .

واستجابت وزارة القوي العاملة لـ 296 ألفاً و 752 شكوي بنسبة 95 % إلى 97% خلال 10 أشهر ،خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020، وذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة القوى العاملة نحو تنفيذ سياسة الدولة بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على حقوقهم من خلال سرعة الرد على استفساراتهم وشكاويهم .

كما قام مكتب التمثيل العمالي في الأردن ، بالكشف عن قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين باعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفرهم من أول يناير 2017 فما بعد الصادر عن المراكز الأمنية، لغايات إنجاز معاملات تجديد تصاريحهم ، وقام مكتب التمثيل العمالي بالسعودية بتحصيل 35.4 مليون جنيه تعويضاً لـ 17 مصري توفوا بكورونا ، وتحصيل 565 ألفاً و 247 جنيهاً مستحقات مصريين آخرين بالمملكة .