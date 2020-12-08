الصحة العالمية: لقاح كورونا سيأخذ وقت لحين توافره للمواطنين

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، "لا نستطيع تحديد إذا كان لقاح فيروس كورونا سيتم أخذه سنويا أو مرة واحدة في العمر لأن جميع اللقاحات ما زالت في التجارب السريرية".

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن عن طريق الفيديو الكونفرانس، أن المنظمة تبحث الأعراض الجانبية للقاحات، والأسبوع القادم يتم مراجعة أبحاث لقاحي فايزر ومودرنا.

وأوضحت أن اللقاحات ستأخذ وقت لحين توافرها للمواطنين و20% من الدول المشاركة في أعضاء اتحاد الجافي سيحصلون علي اللقاحات.

وقال الدكتور الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، إن العالم يحتاج إلى منظومة تبريد ضخمة لحفظ لقاح كورونا الجديد، خاصة لقاح فايزر الذي يحفظ في 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وتابع أن العالم لدية خبرة واسعة في حفظ اللقاحات وسيكون هناك آلية واضحة لتأمين وصول لقاحات كورونا للدول.

وأضاف: سنركز علي الفرق الطبية وكبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة في البداية توفير اللقاحات في السوق.