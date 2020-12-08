عضو "مكافحة كورونا" تحذر: الفيروس لا يعالج بالمضادات الحيوية

حذرت الدكتورة جيهان العشال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي، في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن كورونا مرض فيروسي لا يعالج بالمضادات الحيوية.

جاء ذلك خلال فعاليات الوبينار الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الدكتور حسام حسني، وأعضاء اللجنة العلمية، للرد على أسئلة الأطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضافت جيهان العشال: أنه وفقا لبروتوكول علاج كورونا المحدث، فإن استخدام المضادات الحيوية يقتصر على الحالات التي تصاب بأمراض بكتيرية مصاحبة، مؤكدة أهمية فيتاميني D وC في العلاج، ووفقا للأعراض وحالة كل مريض على حدة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت صباح اليوم، مغادرة 202 متعافيا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103703 حالات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 118847 حالة، من ضمنهم 103703 حالات شفيت، و6790 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت وزارة الصحة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.