عاجل.. مصر تتقدم باستمارة طلب 20 مليون جرعة لقاح كورونا من "كوفاكس"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم استمارة طلب اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد لـ"تحالف كوفاكس"، هو الاتحاد العالمي للقاحات كورونا، المنبثق عن مؤسسة "جافي".

هالة زايد" سيتمّ عقد اجتماع موسع مع تحالف كوفاكس بعد تقديم "استمارة طلب اللقاحات"

كان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماع المنعقد خلال الأسبوع الماضي على تفويض وزيري المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة الصحة، في تصريحات صحفية لها على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد حالياً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إنَّه سيتمّ عقد اجتماع موسع مع تحالف كوفاكس بعد تقديم "استمارة طلب اللقاحات".