840 مليونا لإنشاء مركز تحكم بشبكة الكهرباء الموحدة في العاصمة الإدارية

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ذات الجهود الفائقة جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف ومحطات إنتاج الطاقة الكهربية، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف المكون من "سيمنز ألمانيا" و"سيمنز مصر" و"حسن علام" للإنشاءات.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس مصر"، ورئيس مجلس إدارة شركة "حسن علام" للإنشاءات، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء

يهدف المشروع إلى ما يلي:

- تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات، للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

- تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات.

- مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( لأردن – ليبيا – السودان).

- عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها.

- مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة.

- تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع 7 مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الإقليمي ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية.

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية "EMS" تتبع احدث أساليب التكنولوجيا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ يعادل 840 مليون جنيه، ويتمّ التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهذه التكلفة تغطي إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان.

ويتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح "Turn key" بمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.

جدير بالذكر، أنَّ الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قد تعاقدت مع المكتب الاستشاري العالمي الفرنسي "Electricite De France EDF" وذلك وضع المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع.

وتأتي مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتأكيداً لاهتمام القطاع بالتوسع في التحول الرقمي ضمن اهتمام الدولة في هذا المجال.