وزير الكهرباء: نسعى للربط الكهربائي مع العراق بعد اليونان وقبرص

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تسعى إلي تنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع العراق عبر الأردن، وأكد أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في عمليات الربط بين اليونان وقبرص والسعودية والأردن والسودان وليبيا.

وكشف الوزير عن ملامح تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز عمليات الربط بين لأوروبا وأسيا وأفريقيا، مشيرا خلال لقاءه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل اليوم أن قطاع الكهرباء نجاح في ضخ استثمارات بنحو 2.7 مليار دولار في الاقتصاد من خلال إضافة نحو 3636 ميجاوات في 8 شهور ونصف.

وأضاف أن وزارته تمكنت من زيادة القدرة المركبة للشبكة الكهربائية منذ عام 2014 وحتى أكتوبر الماضي إلى 28229 ميجاوات بما يعادل زيادة بنحو 12 مرة، لافتا إلي أن الوزارة قامت أيضا بعمل تطوير لمحطات الطاقة القائمة، ما ساهم في توفير ما بين 50% إلى 60% من استهلاك الوقود في المحطات.

وأشار إلى الوزارة ماضية في تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة قدرات الطاقة انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، حيث تستهدف زيادة مساهمتها في مزيج الطاقة بنحو 42% مع حلول عام 2035.

وتابع: نحن ماضون في توليد الكهرباء من طاقة المياة "هايدرو باور" حيث يصل انتاجنا منها نحو 2832 ميجاوات، منها فقط 2100 ميجا من السد العالي. ولفت إلى أن معدل ضخ الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال الثلاثة أعوام الماضي بلع نحو 24.5 مليار جنيه بمعدل سنوي 8.2 مليار جنيه، مقابل نحو 23.4 مليار جنيه خلال 13 عاما، بمعدل مليار جنيه في العام.

وأوضح أن قطاع الطاقة المتجدد أصبح قادر على جذب استثمارات جديدة لمصر لما يمتكله من تنافسية فى هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية تجربة مصر فى مزارع الكهرباء العملاقة في بنبنان في أسوان، والتى قال البنك الدولى عنها إنها من أفضل المشروعات من حيث التمويل، فيما تصل إجمالى استثماراتها نحو 2 مليار دولار.