"التعليم" توضح كيف يتصرف الطالب إذا واجه مشكلة في الاختبار التدريبي

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه إذا واجه طالب في الصف الأول الثانوي أي مشكلة تقنية أثناء أدائه للاختبارات التدريبية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري، عليه تسجيل الشكوى التي واجهها أثناء أدائه للامتحان عن طريق رابط سيجري الإعلان عنه من قبل الوزارة خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن عقد اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري، على أن تنتهي الاختبارات يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه يبغي على الطالب عدم القلق أو الانزعاج في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء أدائه للاختبارات التجريبية، لأن الغرض منها في الأساس هو التعرف على كل المشاكل التي قد تحدث من أجل التعامل معها.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد انتهت من الاستعدادات الخاصة بالاختبارات التجريبية، كما أنها أوضحت أهم ملامح الامتحانات، والتي يأتي من ضمنها أن الأسئلة ستكون في شكل مُبسط، وستغطي الأجزاء التي تم دراستها منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد الامتحان.

وأكدت وزارة التعليم أن الهدف من إجراء الاختبارات التدريبية هو تجربة كلا من المنصات والشبكات والبنية التحتية، وأن يقف كل طالب على مستواه الحقيقي خلال الفترة الحالية قبل أداء امتحانات نصف العام.

وأشارت "التعليم" إلى أن الاختبارات التدريبية ليست مرتبطة بمكان أو زمن مُحدد، فيمكن للطالب أدائها من المدرسة أو المنزل أو أي مكان أخر، كما يمكنه أداء الامتحانات منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، أي لمدة 12 ساعة يوميًا.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التعليم أول أمس الإثنين، إطلاق قناة "مدرستنا 2" لطلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمور طلاب الصف الأول حتى الثالث الابتدائي.