وزارة التعليم تستقبل "طفل الكلب" بعد انتشار صوره على مواقع التواصل

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة استقبلت اليوم "طفل الكلب"، الذي انتشرت صوره برفقة كلب؛ لبحث آلية إلحاقه بمدرسة داخلية، نظرا لعدم امتلاك أسرته منزلا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الأيام الماضية صورة لطفل يقف بجواره كلب بلدي يرتدي "بلوفر ملون".

وكانت وزارة التربية والتعليم الفني، أتاحت منصة تعليم جديدة باسم "منصة حصص مصر"، لمساعدة الطلاب من الصف الثالث الإعدادي حتى الثالث الثانوي، بشكل مجاني حتى 5 يناير المقبل، حتى يتعودوا على نظام التعليم الجديد؛ إذ تقدم المنصة المناهج الدراسية، بالإضافة إلى مصادر تعليمية مختلفة وموثوق بها.

وأوضحت "التعليم" أن المنصة تُقدم المناهج الدراسية عن طريق الإنترنت بشكل متكامل ومُبسط؛ إذ أنها تضم العديد من الأسئلة والتدريبات التي يُقدمها بنك المعرفة، وطريقة تقديم الحصص من خلالها يعتمد على مهارات تطبيق الطلاب لما يدرسونه ويتعلمونه، بدلا من اعتمادهم على الحفظ.

وأكدت الوزارة أن مجموعة من أهم معلميها يُقدمون المناهج الدراسية الوزارية بشكل يُساعد الطالب على استيعاب نظام التقييم الجديد، مشيرة إلى تحديث المناهج على المنصة بشكل دوري ومستمر، من أجل مواكبة المناهج لأي تغيير ضمن مناهج "التعليم".

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن المعلمين الموجودين داخل المنصة يساعدون الطلاب من أجل تعلم المهارات المهمة، التي هم في حاجة إليها من أجل الإجابة على الاسئلة والاختبارات في نظام الامتحانات الجديد، موضحة أن الأسئلة والتمارين المتاحة عبر المنصة جهزت تحت إشراف المركز القومي للامتحانات.

كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، قناة تعليمية جديدة "مدرستنا 2"، التي تعرض برامج تعليمية مختلفة من طلاب المرحلة الثانوية، من الصف الأول حتى الثالث، وطلاب مراحل التعليم الجديد، من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي.