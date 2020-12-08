وزير التعليم يستجيب لـ"طفل الكلب" ويلحقه بالدراسة في العام الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استجابته لمطالب "طفل الكلب"، والموافقة على إلحاقة بمدرسة داخلية والتعلم حسب فئته العمرية بأحد المدارس بشكل فوري خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير التعليم لجميع التلاميذ، وتقديم محتويات تعليمية متميزة خلال العام الدراسي الحالي في ظل جائحة كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه من حق الطفل سيد ماهر والمعروف إعلاميا بـ"طفل الكلب" الالتحاق بالتعليم وتوفير جميع احتياجاته، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت صباح اليوم الطفل، وسيتم توفير كل احتياجاته بشكل فوري، موضحا أنه أعطى تعليمات لجميع قيادات الوزارة بتحقيق كل مطالب "طفل الكلب".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن العام الدراسي الجديد سار في أسبوعه الثامن بشكل منتظم ومنضبط ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير الدراسة بمختلف مدارس الجمهورية، مؤكدا أن العمل داخل الوزارة يسير على قدم وساق لإنجاح العام الدراسي الجديد في ظل تحديات وصعوبات جائحة كورونا، منوها أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بصورة دورية للوقاية من تفشي الفيروس، ولتوفير جميع عوامل السلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وشدد شوقي، على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والإداريين بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وطوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس جيد للغاية، ولا يوجد أى تخوفات من الموجة الثانية من فيروس كورونا إن حدثت، موضحا أن نسبة الحضور بين التلاميذ داخل المدارس مرتفعة للغاية، لحرصهم على حضور الحصص الدراسية داخل المدرسة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الأيام الماضية صورة لطفل يقف بجواره كلب بلدي يرتدي "بلوفر ملون".