"دنيا جديدة" تثير أزمة بين محمود العسيلي وأمير عيد

نشبت مشادة بين الفنان أمير عيد نجم فريق كاريوكي، والفنان محمود العسيلي، بسبب أغنية الأخير الجديدة، التي أعلن طرحها قريبا، وهي "دنيا جديدة".

كتب أمير عيد عبر صفحته الرسمية بتويتر قائلا: "أنا بحترم عسيلي جدا، بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا.. دي أغنيتي، وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ورد عليه العسيلي قائلا: "یا أمير.. أنا كمان بحترمك.. واللي عارفه أنك مش ممكن تاخد حاجة مش بتعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا، عمومًا بس حابب أعرفك وأعرف جمهورك العظيم، إنه مش تشابه أسماء.. وإن الأغنية بتاعتي، هو ينفع أروح اصور أغنية مش بتاعتي؟ عموما بالتوفيق يا محترم".

كان الفنان محمود العسيلي، رفض أي محاولة لمنع أو وقف مطربي المهرجانات، خاصة وأنهم خلقوا لونا جديدا من الفن لمصر، قائلا: "أنا ضد منع أو وقف أو حجر، وهما خلقوا لون لمصر، والكلمات اللي بيقولوها جاية من المجتمع، وأنا ضد الحجر على أي حد عشان الحاجة اللي بيقدمها، وما دام الناس بتحبهم وبتسمعهم يبقوا ناجحين".

وأكد الفنان محمود العسيلى، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، أن مطربي المهرجانات حققوا أرقام نجاح أضعاف ما يقدمه الطرب العادي، مضيفا: "بتوع المهرجانات حققوا أضعاف اللي إحنا بنحققه، وهما بيمثلوا حاجة مهمة ومينفعش نتجاهلها، و90 % من الشعب المصري بيسمعهم وأرقامهم أضعاف اضعافنا".

وتابع: "مطربو المهرجانات بقوا موضة، ومعظمهم بيبقى تقليعة، ولكن فى ناس بتعمل حاجات كويسة زي أوكا وأورتيجا والمدفعجية وحسن شاكوش"، مؤكدا أن "الكثير منهم موهبين وجمال وبيمثلوا جزء مهم من ثقافة بلدنا اللي موجودة الآن"، وأوضح أن البعض منهم قوي للغاية وسيستمر والباقي موضة وستختفي، مختتما "الجامد هيفضل مكانه".